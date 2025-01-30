FETÖ'nün Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir Hakkında Hapis İstemi

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FETÖ/PDY'nin eski 'emniyet imamı' olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir'in, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 22,5 yıla kadar hapsini istedi.

Kemalettin Özdemir, şimdiye kadar birçok FETÖ davasında ve soruşturmasında tanık olarak dinlendi ve darbe girişiminden önce, 2015 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Özdemir hakkında ilk kez 2018 yılında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı ve 7 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda, Kemalettin Özdemir hakkında FETÖ'nün 'Emniyet imamı' olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KENDİSİ EMNİYETİN SORUMLUSUYDU'

Özdemir'in, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ve avukatı hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen B.Ç., öğrencilik yıllarından 2010'a kadar örgütün içinde olduğunu ifade ederek, "Kemalettin Özdemir, beni aradı ve 'Sizin Polis Koleji'ne geçmenizi istiyorum' dedi. Ben de etrafımdaki insanlara sordum; bana, 'Emniyetin imamıdır, ağabeyidir, dediğini yapsan iyi olur' dediler. Daha sonra yakınlaştık ve 21 yıl boyunca birlikteydik, ailesinin doktorluğunu da yaptım. Tabii bu 21 yıl süre içinde illegal işlerine iştirak etmedim" dedi.

Mahkeme başkanının, 'Bu illegal işleri anlat' demesi üzerine tanık B.Ç., " İngiltere'ye 40 akademisyen gönderilecekti. Konuya dair Özdemir, bana 'Gittim soruları verdim ona rağmen yapamadılar, yazılı olarak müdahale etmek zorunda kaldım' dedi. Amerika'dan bir telefon geldi, Fetullah Gülen aradı, Özdemir'e 'Seninle konuşacak' denildi. 'Bülent senden gizli saklı yok, otur gitme dinle' dedi. O sırada askeriye okullarına baskılar yapılmıştı. Gülen, 'Bizi sıkıntıya sokacak bir durum var mı' diye sordu. Özdemir, 'Kısa süre önceden haber aldık temizledik her şeyi' dedi. Gülen de 'Nasıl böyle bir hata yaparsınız' dedi. Özdemir de 'Düzelttik, sorun yok efendim' dedi. Örgütün Kuzey Irak sorumlusu Hüseyin Kara, 'Yaptıkları usulsüzlüklere rağmen onu Asya'da 15 okulun başına getirtti' dedi. Bir başka kişi de bana 'Hiç Kemalettin Bey ile jandarmanın, MİT'in, polisin yemekhanesinde gittin mi? Bak bir git, o içeri girince ayağa kalkarlar' demişti" ifadelerini kullandı.

'HAYALİ SENARYOLAR'

Tanık B.Ç.'nin beyanlarına karşı konuşan sanık Özdemir ise "Benim doktor ihtiyacım yok, kendisi pratisyen hekim. Benim yakınımda doktor var zaten. Ama B.Ç.'nin ailesi ile ciddi bir problemi vardı. Ben de ailesini korumak amaçlı ailesi ile iletişimdeydim. Bunlar hayali senaryolar, nasıl uyduruyor anlayamıyorum. Nereden bu hayali senaryolar kuruluyor bilmiyorum. Uzun yıllar yurt dışında kaldım. Bunlar ne ara yaşandı anlayamadım. Erzurum'un sorumlusu, FETÖ'den müebbet hapis cezası alan İlhan İşbilen'in talebesidir, Ankara'ya geldiğimde 'Emniyet Müdürlüğü Sağlık Daire Başkanı'ydı kendisi. Pratisyen birisi nasıl böyle bir göreve gelir? Bu şahıs kendi işlerini, emniyet içindeki atamaları yaptığına dair işleri kapatmaya çalışıyor. Kendisi benim ailemin doktoru değildir. Bu arkadaşla irtibatım sadece ailesi ile ayrılmamasıydı. İrtibatı kestiğim gün de zaten boşandı kendisi" dedi.

'ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANSIN'

Beyanların ardından savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını, ancak ayrıldıktan sonra pek çok itirafta bulunduğu için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınması için mahkeme bir sonraki duruşmayı, 18 Şubat'a erteledi.