FETÖ Operasyonu: 71 Gözaltı

(İZMİR) - FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve özellikle üniversite öğrencilerine yönelik çalışma yaptıkları değerlendirilen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.