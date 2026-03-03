FETÖ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
FETÖ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltında

03.03.2026 12:33
Ankara'da FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütle iltisakı ve irtibatı olduğu değerlendirilen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerdeki büfe, bakkal ve market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda 5'i görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen), 5'i görevde astsubay, 9'u daha önce ilişiği kesilmiş ya da emekli subay ve astsubay, 1'i görevde kamu personeli ile 2'si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Gözaltı, Ankara, Güncel, Terör, Son Dakika

