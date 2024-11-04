FETÖ Operasyonunda 2 Tutuklama

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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda haklarında emniyet ve askeri mahrem yapılanmalarında yer aldıkları ileri sürülen 11 şüpheli 1 Kasım'da gözaltına almıştı. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. 1 şüpheli kanser tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun elverişsiz olduğu gözetilerek serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.