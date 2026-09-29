FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı; 5'i aktif kamu görevlisiydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı; 5'i aktif kamu görevlisiydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı; 5\'i aktif kamu görevlisiydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 29 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin aktif kamu görevlisi olduğu, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu bildirildi.

İSTANBUL merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 20 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtlarının bulunduğu, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

5'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

29 Eylül'de İstanbul merkezli İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i aktif kamu görevlisi (sağlık, eğitim, memur vb.), 4'ü ihraç kamu görevlisi (eğitim, öğretici), 11'i özel sektör çalışanı 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
İstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelTerörEylülKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
10:28
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:34:07. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı; 5'i aktif kamu görevlisiydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei