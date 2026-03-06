FETÖ Sanığı Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. (48) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.