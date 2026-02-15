FETÖ Soruşturmasında 2 Tutuklama

Tokat merkezli 4 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Tokat merkezli İzmir, İstanbul ve Amasya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.