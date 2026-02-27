Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ'dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.