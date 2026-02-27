FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanan 5'i FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ'dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.