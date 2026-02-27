FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı

FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı
27.02.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ve taksi sürücüsü tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanan 5'i FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ'dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı - Son Dakika

Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 23:46:41. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ Şüphelileri Yurt Dışına Kaçarken Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.