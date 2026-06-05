FETÖ Üyesi Eski Astsubay Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Eski Astsubay Yakalandı

05.06.2026 21:49
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6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski astsubay H.A. operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski astsubay H.A'nın (33) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

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