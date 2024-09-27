FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı

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Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru E.Y. yakalandı.

Hükümlü E.Y. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.