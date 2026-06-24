FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı

24.06.2026 18:22
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Kayseri'de, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası olan eski polis S.T. yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis S.T. (53), belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

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