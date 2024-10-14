FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Çanakkale'de Yakalandı

Çanakkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan T.K, 11 Ekim'de Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevine ihraçtan dönen emekli albay olduğu öğrenilen T.K, polis ekibince Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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