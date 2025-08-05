FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Erzurum\'da Yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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