FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

OSMANİYE'de FETÖ üyesi suçlamasıyla hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E., yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli yakalanıp, adli işlemlerinin ardından Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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