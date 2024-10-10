FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan firari hükümlü A.Y'nin Odunpazarı ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Y. gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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