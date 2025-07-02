FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ismi açıklanmayan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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