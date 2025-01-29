FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2017 yılında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve emniyet yapılanmasında yer alan E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, aynı zamanda KHK ile ihraç olan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.