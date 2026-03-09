FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı H.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
