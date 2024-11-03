FETÖ Üyesi İki Şahıs Yakalandı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını ve yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.