FETÖ Üyesi N.K. Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün sözde askeri personel sorumlusu olan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen N.K. (31) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.