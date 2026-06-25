FETÖ Üyesi Yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.