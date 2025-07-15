FETÖ'ye 371 Şüpheliye Gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 60 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik saat 05.00 sıralarında 60 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya birinci derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şüphelilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman TL, dolar veya altın toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi gibi yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şüphelilere göndererek maddi destek sağladığı tespit edildiği öğrenildi.