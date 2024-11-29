FETÖ'ye Operasyon: 13 Gözaltı

Güncel

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekiplerince İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Eskişehir ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.