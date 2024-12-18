FETÖ'ye Yönelik 'Kıskaç-31' Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye Yönelik 'Kıskaç-31' Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı

FETÖ\'ye Yönelik \'Kıskaç-31\' Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-31' operasyonları sonucunda 41 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonların, terörle mücadele birimleri ve cumhuriyet savcılıkları koordinasyonunda yapıldığı belirtildi.

18.12.2024 08:47  Güncelleme: 08:49
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-31' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 41 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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