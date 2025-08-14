CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks branşı kadınlar K1 52 kilo yarı finalinde mücadele eden Türk milli sporcu Feyzanur Azizoğlu (sağda) ile Çek sporcu Klara Strnadova, 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Feyzanur Azizoğlu Dünya Oyunları'nda Yarı Finalde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?