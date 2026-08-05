Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Hakan Fidan, Amman'da Cezayirli mevkidaşı Attaf ile Kudüs konulu toplantı öncesi bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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