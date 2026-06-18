Fidan: Türkiye-Rusya ilişkileri kritik önemde - Son Dakika
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Fidan: Türkiye-Rusya ilişkileri kritik önemde

18.06.2026 01:08
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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya ziyaretinde iki ülke ilişkilerini kapsamlı ele aldıklarını, uluslararası güvenlik ve istikrar için kritik olduğunu vurguladı. Ukrayna savaşının diplomasiyle çözülmesini desteklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya yaptığı 2 günlük ziyarette, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, iki ülke ilişkilerinin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Fidan, NSosyal hesabından, Rusya ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Rusya'ya düzenlenen iki günlük ziyaretinin Moskova ve Kazan'da çok sayıda görüşme yapmalarına ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele almalarına vesile olduğunu belirten Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başta olmak üzere bu önemli ziyaretin hazırlanmasına katkı sunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabulünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ilettiğini aktararak, Putin'in bölgesel konulardaki değerlendirmelerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bakan Fidan, Lavrov'la yaptıkları kapsamlı istişarelerde ve Putin'in Devlet Başkanı Danışmanlarından Igor Levitin, Putin'in Müşaviri ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetinin başkanı olarak yer alan Vladimir Medinskiy, Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ile yapılan görüşmelerde ikili işbirliğini geliştirebilecekleri alanları ele aldıklarını ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini kaydetti.

"Türkiye, müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır"

Fidan, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirterek "Bu çerçevede, müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik." ifadesini kullandı.

Ayrıca Güney Kafkasya'da barış ve refahın tesisine yönelik çabalara Türkiye'nin desteğini yinelediklerini aktaran Fidan, bu çerçevede, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun önemli bir potansiyel barındırdığının altını çizdi.

Fidan, Moskova'da Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerine işaret ederek, onların Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ufuklara taşınması konusundaki vizyonlarını ve beklentilerini dinleme şansı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret vesilesiyle, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde kendisine fahri doktora unvanı takdim edilmek üzere düzenlenen törene katıldıklarını belirten Fidan, layık görülen bu unvan için ilgili tüm Rus yetkililere teşekkürlerini iletti.

Fidan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, kökünü tarihten alan, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin'in ortaya koydukları iradenin yanı sıra güçlü ekonomik işbirliği ve beşeri bağlar üzerinde yükselen bir çerçevede, uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için ortak gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: Türkiye-Rusya ilişkileri kritik önemde - Son Dakika

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