Fidan ve Bayramov'dan Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alınırken çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.
