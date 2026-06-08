Fidan ve Bayramov İstanbul\'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.