Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Bayramov İstanbul'da Buluştu - Son Dakika
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