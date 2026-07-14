Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda işbirliği konularını ve bölgesel meseleleri görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Türkiye ile BM arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Guterres'ten İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?