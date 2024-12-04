Fidan ve Lammy Brüksel'de Görüştü

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- Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konulara da değinildi.