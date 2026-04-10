Fidan ve Lamola'dan Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile telefonda görüştü.

Görüşmede, savaşın üçüncü ülkelere siyasi ve ekonomik etkileri ile İslamabad'da yapılacak barış görüşmeleri ele alındı.