Fidan ve Merzuk Cibuti'de Bir Araya Geldi

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile bir araya geldi

CİBUTİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.

Fidan, erken saatlerde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşmüştü.