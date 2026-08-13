Fidan ve Mısırlı Bakan El Alameyn\'de Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile El Alameyn'de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile El Alameyn'de bir araya geldi.