Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Prevot telefonda görüştü.
Görüşmede, "bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarında gelinen noktanın" değerlendirildiği bildirildi.
Fidan ve Prevot'tan Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi
