Fidan ve Safadi Görüşecek

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye yarın resmi ziyarette bulunacak olan Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ile Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Safadi, yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ile Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için atılacak ortak adımları ele alacak. Türkiye ve Ürdün, bölgedeki gelişmeler karşısında ikili ve çok taraflı düzeylerde yakın iş birliği içinde hareket ediyor.

Türkiye ile Ürdün arasında 2023 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 950 milyon dolar olan ticaret hacminin artırılması ve çeşitlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon toplantısı düzenlenmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Türkiye ve Ürdün arasındaki ikili iş birliği başlıkları arasında güvenlik ve savunma sanayii alanları da yer alıyor.

Görüşmede, Türkiye ve Ürdün arasında düzenli temasların ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekilmesi, hem ikili düzeyde hem de bölgesel ve uluslararası platformlarda artan iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilecek. Fidan'ın İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım politikaları, Lübnan'a saldırıları ve tüm bölgeyi savaşa sürükleme girişimlerinin sona ermesi için Ürdün'ün desteğinin önemini vurgulayacağı görüşmede; İsrail'in Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü (UNFIL) Karargahı'na saldırılarına dikkat çekmesi ve Türkiye'nin Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına verdiği önemi yinelemesi bekleniyor.

İki Bakan en son 79'uncu BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelmişti. Bakan Fidan, 17-18 Eylül'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Amman'ı ziyareti esnasında Safadi ile görüşmüştü. Bakan Safadi ise Türkiye'yi en son 3-4 Temmuz 2024 tarihlerinde ziyaret etmişti.