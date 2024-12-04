Fidan ve Yerapetritis Brüksel'de Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
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