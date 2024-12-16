Fiji'de 7 Turist Zehirlendi

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Güney Pasifik ülkesi Fiji'deki 5 yıldızlı otelde kokteyl içen 7 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Fiji Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 yıldızlı otelde kokteyl içen 7 turistin sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklar, mide bulantısı ve istifra gibi şikayetlerle hastanelere başvurdukları belirtildi.

Açıklamada, alkolden zehirlenmiş olmalarından şüphelenilen 7 turistin durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı Daimi Sekreteri Dr. Jemesa Tudravu, yaptığı açıklamada, henüz soruşturmanın sonuçlarını almadıklarını belirterek, içkilere uyuşturucu atılıp atılmadığını veya başka bir sebebin mi bu duruma yol açtığını henüz bilmediklerini söyledi.

Otel yönetiminden yapılan açıklamada ise durumun ciddiye alındığı vurgulanarak, "Şu anda elimizde kesin ayrıntılar yok ancak misafirlerimizin güvenliğini ve refahını sağlama konusunda kararlıyız." ifadesi kullanıldı.