Fikri Sağlar, Kuşadası'nda Kültürel Değişim Söyleşisinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Fikri Sağlar, Kuşadası'nda Kültürel Değişim Söyleşisinde Vatandaşlarla Buluştu

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide kültürel değişim konusunu ele aldı. Sağlar, Cumhuriyet döneminin kültür ve sanat açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve halkın yerel seçimlerde baskı ortamını sarsarak değişim isteğini gösterdiğini söyledi.

21.07.2024 10:05
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(AYDIN) - Eski Kültür ve Turizm Bakanı, siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kervansaray'da düzenlenen " Türkiye'deki Kültürel Değişim" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören söyleşide konuşan Sağlar, "Cumhuriyet dönemi, kültür ve sanat açısından bir dönüm noktasıdır. Yerel seçimlerde halk, üzerinde olan baskı ortamını sarstı" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yıl boyunca düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tarihi Kervansaray'ın son konuğu, Türkiye'nin Eski Kültür ve Turizm Bakanı siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar oldu. Söyleşiye eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) Başkanı Şefik Sözer, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Köksal Yeşilçimen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin siyasi ikliminde kültür anlayışının uğradığı erozyona değinen Fikri Sağlar, şunları söyledi:

"Kültür dediğimiz şey aslında bir yaşam biçimidir. Cumhuriyet dönemi ülkemizde kültür ve sanat için bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz sayesinde ülkemiz, dünyada çok daha saygın bir konuma ulaştı. Fakat mevcut siyasi iklim bizlerin 22 yıldır yaşam biçimini değiştirmeye çalışıyor. Bunu birçok kez kültürel, sanatsal müdahalelerle yapıyor. Sanatçı özgür olmalı, sanatını baskıdan uzak yapmalı. Geldiğimiz durumda bu çok mümkün görünmese de 31 Mart yerel seçimlerinde bu baskı ortamını halk tamamen sarstı. Biliyoruz ki artık ülkemizde her açıdan daha iyi günler çok yakın. Bizler de bunu bilmeliyiz. Buradan beni sizlerle buluşturan bu güzel sohbet ortamını sağlayan vizyoner Başkanı'mız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan sohbet etme imkanı bulmaktan çok memnunum."

Söyleşinin ardından Atatürk Meydanı'nda devam eden 6'ncı Yazarlar Şenliği'ni ziyaret eden Sağlar, yerel yazarlarla bir araya gelerek, kitaplar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fikri Sağlar, Kuşadası'nda Kültürel Değişim Söyleşisinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fikri Sağlar, Kuşadası'nda Kültürel Değişim Söyleşisinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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