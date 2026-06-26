Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 Geçti

26.06.2026 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fildişi Sahili, E Grubu son maçında Curaçao'yu 2-0 yenerek son 32 turuna yükseldi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti. Puanını 6'ya yükselten Afrika temsilcisi, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun son hafta maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Fildişi Sahili, 7'nci dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Pepe, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan bölümde skor değişmeyince Fildişi Sahili sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Fildişi Sahili, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Grupta son sırada yer alan Curaçao ise Dünya Kupası'na 1 puanla veda etti.

Kaynak: ANKA

Fildişi Sahili, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

01:09
Fildişi Sahili’ne turu Trabzonspor’un eski yıldızı getirdi
Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi
01:01
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 02:16:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.