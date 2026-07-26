Filenin Sultanları Şampiyon! - Son Dakika
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Filenin Sultanları Şampiyon!

Filenin Sultanları Şampiyon!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-1 yenerek 2026 VNL'de şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bahçelievler'de kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan ve Türkiye saati ile 14.30'da başlayan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filenin Sultanları Şampiyon! - Son Dakika

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