Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırgan faaliyetlerini protesto etmeyi sürdürecek

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Filipinler yönetimi, Güney Çin Denizi'ndeki devriye uçağının önünde iki Çin savaş uçağının tehlikeli manevralar yapması üzerine Pekin yönetiminin ihtilaflı sulardaki "saldırgan" şeklinde tanımladığı faaliyetlerini protesto etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Çin'in ihtilaflı sularda "gittikçe artan saldırgan eylemlerine karşı hazırlıklı olmaları" gerektiğini vurgulayan Teodoro, "Bu bölgede var olmak ve egemenlik haklarını savunmak için sürekli bir mücadele olacak. Bu nedenle bu tür olayların devam edeceğini bilmemiz gerekiyor." dedi.

Teodoro, Çin'in bölgedeki "saldırgan" faaliyetlerini protesto etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, 10 Ağustos'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın ihtilaflı Scarborough Sığı üzerinde tehlikeli manevralarla ve işaret fişekleriyle Filipinler'e ait devriye uçağındaki mürettebatın hayatını riske atan eylemler gerçekleştirdiğini bildirmiş, Çin'in bu hareketini kınamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.