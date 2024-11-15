Filipinler, Çin'in Yasadışı Gemisine İkmal Yaptı

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Çin'in Ren'ai Jiao resifinde yasadışı şekilde karaya oturtulmuş askeri gemiye yaşamsal ihtiyaç malzemeleri ikmalinde bulundu. Söz konusu ikmal, Çin'in onayı alınarak bir sivil gemi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, cuma günü yaptığı açıklamada perşembe günü gerçekleşen ikmalde Çin Sahil Güvenliği'nin gerekli kontrolleri yaptığını ve tüm sürece nezaret ettiğini söyledi.

Liu, Filipinler tarafına denizdeki durumu kontrol altında tutmak için sözlerini tutma ve Çin tarafıyla çalışma çağrısı yaptı.

Sözcü, "Çin Sahil Güvenliği, Çin'in Ren'ai Jiao resifi de dahil olmak üzere Nansha Qundao adalarında ve bitişik sularda Çin'in haklarını korumaya ve kolluk faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Mayıs 1999'da Filipinler, tank çıkarma gemisi BRP Sierra Madre'yi (LT-57) Ren'ai Jiao resifinde "karaya oturtmuştu". Derhal harekete geçen Çin tarafı ciddi diplomatik girişimlerde bulunarak Filipinler'den gemiyi bir an önce çekmesini talep etmişti. Filipinler sık sık en kısa sürede çekme işlemini yapacaklarına söz vermesine rağmen 25 yıldır gemi yerinde duruyor.