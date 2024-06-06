Filipinler'de bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Filipinler'de bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in orta kesimlerinde bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise kazadan sağ kurtuldu. Hayatta kalanlardan biri ise üçüncü derece yanık nedeniyle kritik durumda. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

06.06.2024 17:35
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ÇEKİM TARİHİ: 5/6 Haziran 2024

1. Yanan teknenin çeşitli görüntüleri (Filipinler Sahil Güvenliği'nin izniyle)

2. Kazazedeleri kurtaran insanların çeşitli görüntüleri (Eli D Sailor'ın izniyle)

3. Yangın sonrasından çeşitli görüntüler (Brigada Jona'nın izniyle)

Filipinler'in orta kesimlerinde Çarşamba gecesi geç saatlerde bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sahil Güvenliği'nin Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamaya göre 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise kazadan sağ kurtuldu. Hayatta kalanlardan biri, üçüncü derece yanık nedeniyle kritik durumda.

Tekne Çarşamba günü yerel saatle 20.25 sularında Cebu eyaletindeki Naga kentinin kıyı şeridinin yaklaşık 1,5 deniz mili açığında alev aldı.

Sahil Güvenlik, teknede daha önce bildirildiği üzere 11 değil, 12 kişinin bulunduğunu kaydetti.

Sahil Güvenlik ayrıca, yangının nedenini belirlemek üzere yaptığı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filipinler'in Naga kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filipinler'de bir balıkçı teknesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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