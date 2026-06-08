MANİLA, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler Sivil Havacılık Kurumu, 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından General Santos Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, havalimanı faaliyetlerinin güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla uçuş kontrol sistemleri, teknik ekipmanlar ve operasyonel kapasiteye yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Yolcuların uçuş güncellemeleri için ilgili havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.
Son Dakika › Güncel › Filipinler'de Deprem Nedeniyle Havalimanı Faaliyetleri Askıya Alındı - Son Dakika
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