MANİLA, 5 Mart (Xinhua) -- Filipinler ordusu, bir muharebe hava desteği görevi sırasında düşen FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ve 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri Doğu Mindanao Komutanlığı Komutanı Korgeneral Luis Rex Bergante, pilotların cansız bedenlerinin çarşamba günü yerel saatle 11.00 sularında Bukidnon eyaletindeki Kalatungan Dağı'nda yer alan enkaz alanının yakınında bulunduğunu söyledi.
Filipinler Hava Kuvvetleri, FA-50 jetiyle salı günü gece yarısı hedef bölgeye ulaşmadan önce gece muharebe operasyonu sırasında bağlantının koptuğunu belirtti.
Diğer uçakların operasyon görevinin ardından güvenli bir şekilde Filipinler'in orta kesimlerindeki Cebu eyaletinde bulunan hava üssüne geri döndüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Filipinler'de FA-50 Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?