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MANİLA, 12 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Filipinler'in başkenti Manila'daki bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından olay mahalli görülüyor, 12 Aralık 2023.
Filipinler Yangından Korunma Bürosu, Salı günü şafak vakti öncesinde çıkan yangın nedeniyle 240 ailenin evsiz kaldığını duyurdu. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Filipinler'de Gecekondu Mahallesinde Yangın: 240 Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika