 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filipinler'de Kabayan tropikal fırtınası: 86 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'de Kabayan tropikal fırtınası: 86 binden fazla kişi yerinden oldu

Filipinler'in güney kesimlerini etkileyen Kabayan tropikal fırtınası nedeniyle 86 binden fazla kişi yerinden oldu. Yetkililer, sele kapılan bir kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Davao Oriental bölgesinde şiddetli yağışlar yaşandı.

Filipinler\'de Kabayan tropikal fırtınası: 86 binden fazla kişi yerinden oldu
20.12.2023 - 09:17,
Abone Ol

Filipinler'in güney kesimlerini etkileyen Kabayan tropikal fırtınası nedeniyle 86 binden fazla kişi yerinden oldu.

Inquirer News'un haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulu, ülkenin güneyini etkileyen fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Kabayan tropikal fırtınası öncesi 22 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, bölgede 86 binden fazla kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Yetkililer, sele kapılan 35 yaşındaki adamın hala kayıp olduğunu ifade etti.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada da fırtınanın ardından Davao Oriental bölgesinde şiddetli yağışların etkili olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filipinler, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Kabayan tropikal fırtınası: 86 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika


08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
Kafes-22 Operasyonunda 302 Şüpheli Yakalandı Kafes-22 Operasyonunda 302 Şüpheli Yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi

Son Dakika
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31 Kafes-22 Operasyonunda 302 Şüpheli Yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 09:34:03. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler'de Kabayan tropikal fırtınası: 86 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement