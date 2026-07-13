Filipinler\'de Tayfun ve Muson Felaketi

MANİLA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'de Bavi Tayfunu ve şiddetini artıran güneybatı musonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, 12 kişiden ise haber alınamıyor.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi tarafından pazar günü yayımlanan verilere göre, ölümlerin çoğu toprak kayması ve boğulma olaylarından kaynaklanırken, şiddetli hava koşulları ülke genelinde 562.000 kişiyi etkiledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Filipinler Atmosferik, Jeofiziksel ve Astronomik Hizmetler İdaresi, Bavi Tayfunu'nun güneybatı musonunu şiddetlendirdiğini ve çok sayıda bölgede yoğun yağışlara neden olmaya devam ederek sel ve toprak kayması riskini artıracağını belirtti.

Yetkililer, etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerini sevk ederek afet sonrası müdahale çalışmalarını sürdürürken, Filipinler Sahil Güvenliği zorlu deniz koşulları nedeniyle yüzlerce yolcunun limanlarda mahsur kaldığını bildirdi.