Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu

30.06.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Quezon'da 12.000 kişi yolsuzlukla mücadele çağrısı yaptı, 2 polis yaralandı, 4 protestocu gözaltında.

MANİLA, 30 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde düzenlenen mitinge katılan binlerce kişi, yolsuzlukla mücadele çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, salı günü düzenlenen protesto gösterisine 12.000'den fazla kişi katıldı.

Göstericiler, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ve tutuklanması gündemde olan Senatör Rodante Marcoleta'ya destek vererek, senatörün haksız yere hedef alındığını savundu.

Gösteri sırasında yaşanan arbedede 2 polis memuru yaralandı. Polislerden biri otobüsün altında kalırken, diğeri ise protestocular tarafından darp edildi. Yaşanan olayların ardından 4 protestocu gözaltına alındı.

Protesto kapsamında ülkenin en işlek yollarından birinin kapatılması, kentte yoğun trafik sıkışıklığına neden oldu. Polis, söz konusu eylemin izinsiz düzenlendiğini açıkladı.

Protesto gösterisi nedeniyle resmi hükümet faaliyetleri de aksadı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipinler Yabancı Muhabirler Birliği ile planlanan öğle yemeğini iptal etti.

Kaynak: Xinhua

Filipinler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp

18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:21
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.